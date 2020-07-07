Валентина Шарова

Мастер-класс «Коробочка с сюрпризом»

С детьми старшего дошкольного возраста можно сделать «Коробочку с сюрпризом», её можно подарить маме, папе, дедушке, бабушке, любимой подружке и т. д. (для детей необходимо сделать шаблоны).

Для изготовления коробочки нам понадобится двухсторонняя цветная бумага разных цветов, линейка, ножницы, простой карандаш, клей карандаш и красивая ленточка.

Начнем делать стороны коробочки, они похожи на знак «плюс». Начнем делать самый большой «плюс». Берем лист А4 и с помощью линейки делаем квадрат длинною 21 см х 21 см (аккуратно и точно измерять).

Из квадрата делаем знак +. Каждую сторону квадрата делим на три части, то есть по 7 см и ставим точку. Соединяем линиями каждую точку.

Получилось девять квадратиков в одном большом квадрате.

Теперь легко можно сделать знак +. Необходимо срезать боковые квадраты.

У полученной заготовки можно закруглить уголочки. Получилась основа нашей коробочки.

Аналогично вырезаем второй квадрат длина стороны 19, 5 см. На этом квадратике делаем маленькие квадратике. Делим стороны квадрата на три части по 6,5 см. Отмеряли и соединяем точки. Срезаем крайние квадраты и закругляем углы.

Таких "плюсиков" можно сделать по желанию много, главное помнить, что каждый следующий квадратик уменьшается на 1,5 см. А квадратики маленькие, которые в нем уменьшаем на 0,5 см.

Я сделала пять «плюсиков».

Третий "Плюс" - квадрат 18 см, внутри отмеряем по 6 см. Четвертый квадрат 16,5 см, внутри - 5,5 см, пятый квадрат 15 см, внутри отмеряем по 5 см.

Начинаем из них собирать коробочку. Берем большой «плюс» и складываем квадратики в серединку, разворачиваем.

Загибаем каждый квадратик в середину, потом раскрываем. Смазываем клеем серединку - квадрат у чуть поменьше «плюсика» и приклеиваем.

Аналогично приклеиваем все «плюсики» (по убыванию). Коробочка почти готова.

Сделаем крышечку для коробочки. Крышку можно сделать такого же цвета как основания, а можно сделать другого цвета.

Рисуем квадрат длинною 13, 5 см. Вырезаем его. С каждой стороны (в каждом углу) рисуем квадрат 3 см.

Делим зрительно эти квадратики по диагонали (получается два треугольника) и отрезаем один треугольник, как на фото.

Загибаем оставшиеся треугольники внутрь по линиям.

Загибаем с каждой стороны полосочки во внутрь. Разворачиваем.

Смазываем клеем с внешней стороны треугольники и приклеиваем во внутрь к соседней стороне, как на фото. Так делаем с каждой стороны.

Крышечка готова.

Прежде чем подарить на каждой страничке можно написать пожелания, нарисовать или наклеить картинки : сердечки, ромашки, наклейки, фото и т. д. Ещё можно положить конфету или маленькую игрушечку.

Собираем стороны и накрываем крышкой.

Сверху завязать бантик и подарок готов!